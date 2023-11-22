"Все резко колом встало": что творится в крупном районе Владивостока в эти минуты - фото

В крупном районе Владивостока произошло ДТП на перекрестке, которое парализовало движение. Как рассказали очевидцы в tg — канале dpskontrol_125rus (18+), на перекрестке на Фадеева произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля.
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