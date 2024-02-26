Первый Mercedes Mythos появится уже в 2025 году

Mercedes подтвердила, что первая модель нового бренда Mythos будет выпущена в 2025 году. Компания объявила о планах по созданию бренда ультра-роскошных моделей Mythos в мае 2022 года, но с тех пор не сообщила никаких подробностей.
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