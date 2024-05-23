"Требуем смертную казнь": Похороны второклассницы превратились в митинг

sk serghei kapustin Зачем казнь, можно устроить такое пожизненное, что сам удавится в железном ошейнике в котором его надлежит содержать.

ПС Патриот Сусанин СЕРГЕЙ, тихая смерть этого ПРЕСТУПНИКА в одиночной камере, НЕ ПОСЛУЖИТ УРОКОМ для ПОДОБНЫХ!!! Только ПУБЛИЧНОЕ ПОВЕШЕНИЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИДЕОЗАПИСИ процесса по ВСЕМ кишлакам, аулам, землячествам, МИД братских республик, кишлачникам, после пересечения ими границы России!!!💯💯💯