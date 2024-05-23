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"Требуем смертную казнь": Похороны второклассницы превратились в митинг

"Требуем смертную казнь": Похороны второклассницы превратились в митинг

В Ростовской области зреет социальный взрыв. После циничного убийства 8-летней девочки народ требует справедливости.

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Комментарии
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sk
serghei kapustin
Зачем казнь, можно устроить такое пожизненное, что сам удавится в железном ошейнике в котором его надлежит содержать.
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4 час.
ПС
Патриот Сусанин
СЕРГЕЙ, тихая смерть этого ПРЕСТУПНИКА в одиночной камере, НЕ ПОСЛУЖИТ УРОКОМ для ПОДОБНЫХ!!! Только ПУБЛИЧНОЕ ПОВЕШЕНИЕ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИДЕОЗАПИСИ процесса  по ВСЕМ кишлакам, аулам, землячествам, МИД братских республик, кишлачникам,  после пересечения ими границы России!!!💯💯💯
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4 час.
igor laptev
а перед казнью отрезать уши. и Аллаху не за что его будет его к себе протащить
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3 мин.

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