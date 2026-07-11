WSJ: Apple избежала 100-процентных пошлин на чипы в 2025 году из-за сделки с Intel

Apple смогла добиться освобождения от введения 100-процентных пошлин на импорт полупроводников в США после того, как взяла на себя обязательства по увеличению инвестиций в американскую экономику и начала переговоры о производстве части своих чипов на мощностях Intel.
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