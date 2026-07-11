Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 274 подписчика

WSJ: Apple избежала 100-процентных пошлин на чипы в 2025 году из-за сделки с Intel

WSJ: Apple избежала 100-процентных пошлин на чипы в 2025 году из-за сделки с Intel

Apple смогла добиться освобождения от введения 100-процентных пошлин на импорт полупроводников в США после того, как взяла на себя обязательства по увеличению инвестиций в американскую экономику и начала переговоры о производстве части своих чипов на мощностях Intel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии