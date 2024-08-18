Русская весна
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Русская весна

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Схвачен предатель, помогавший врагу атаковать наши объекты (ВИДЕО)

Схвачен предатель, помогавший врагу атаковать наши объекты (ВИДЕО)

В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Военное время, какое следствие. К стенке тварь!
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15 час.
Eduard
Ленин и создал&quot;Республика Украина&quot;!
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5 час.

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