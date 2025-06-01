Премьер-министр Финляндии призвал усилить давление на Россию

Давление на Россию призвал усилить премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 1 июня в эфире Yle. «Сейчас, на мой взгляд, ничего другого не остается, кроме того, чтобы Запад, США и Европа вместе с единомышленниками усилили давление на Россию.
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