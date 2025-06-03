Фейк Зеленского: сколько на самом деле «стратегов» пострадало после террористической атаки киевского режима

Георгий Корнев как рассказывал в своё время Хазанов; " А сегодня вернулась собачка Жучка, которая пропала вместе с колхозным стадом." Фейк не фейк Зеленского. Озвучьте сумму ущерба. А ведь это стратеги, которые создают ядерный паритет с США. Их сейчас не производят.

Владимир Тихомиров А что,никто не хочет врубиться и осознать,что идёт война? А на войне противник наносит удары и они могут у него получаться? Да,и потери есть и будут,увы продолжаться. И к этому мы должны быть готовыми и не устраивать истерику и разборок,а лишь укреплять безопасность и обороноспособность. Впредь наукаю.К сожалению.