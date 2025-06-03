Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Очухались,пенсии,квартиры,пособия устроили райскую жизнь мигрантам,они и лезут в Россию без перерыва на обед.Закрыть ...Конец халяве: В Г...
  • Ваша Светлость
    Мигры важнейшее звено в коррупционной цепи, от них кормятся и менты и прочие привластные структуры, да и за  медицинс...Конец халяве: В Г...
  • Варлам Устрялов
    Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно...Конец халяве: В Г...

Фейк Зеленского: сколько на самом деле «стратегов» пострадало после террористической атаки киевского режима

Фейк Зеленского: сколько на самом деле «стратегов» пострадало после террористической атаки киевского режима

Царьград Мужики сбивают дроны, полиция наблюдает: военкор Стешин нашёл в теракте интересный "сюжет" КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Кадры из Иркутской области, снятые 1 июня, удивили всех.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
как рассказывал в своё время Хазанов; &quot; А сегодня вернулась собачка Жучка, которая пропала вместе с колхозным стадом.&quot; Фейк не фейк Зеленского. Озвучьте сумму ущерба. А ведь это стратеги, которые создают ядерный паритет с США. Их сейчас не производят.
Ответить
13 час.
Владимир Тихомиров
А что,никто не хочет врубиться и осознать,что идёт война? А на войне противник наносит удары и они могут у него получаться? Да,и потери есть и будут,увы продолжаться. И к этому мы должны быть готовыми и не устраивать истерику и разборок,а лишь укреплять безопасность и обороноспособность. Впредь наукаю.К сожалению.
Ответить
6 час.
Игорь Кузнецов
Только по результатам массированной атаки дронов (без оператора, &quot;роем&quot;) можно проработать ответные меры недопущения подобных инцидентов. Враг всегда будет искать &quot;слабые места&quot; и невозможно со 100% вероятностью предотвратить все удары. Полагаю ответ будет - в оправдание его (чтобы &quot;мировое сообщество&quot; не сочло неправомерно разрушительным) можно сослаться на попытку укронацистов (с подачи МИ-6) нарушить паритет с США в носителях стратегических ядерных вооружений.
Ответить
5 час.
наверх