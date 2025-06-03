Царьград Мужики сбивают дроны, полиция наблюдает: военкор Стешин нашёл в теракте интересный "сюжет" КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Кадры из Иркутской области, снятые 1 июня, удивили всех.
Фейк Зеленского: сколько на самом деле «стратегов» пострадало после террористической атаки киевского режима
Комментарии
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Георгий Корнев
как рассказывал в своё время Хазанов; " А сегодня вернулась собачка Жучка, которая пропала вместе с колхозным стадом." Фейк не фейк Зеленского. Озвучьте сумму ущерба. А ведь это стратеги, которые создают ядерный паритет с США. Их сейчас не производят.
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13 час.
Владимир Тихомиров
А что,никто не хочет врубиться и осознать,что идёт война? А на войне противник наносит удары и они могут у него получаться? Да,и потери есть и будут,увы продолжаться. И к этому мы должны быть готовыми и не устраивать истерику и разборок,а лишь укреплять безопасность и обороноспособность. Впредь наукаю.К сожалению.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Только по результатам массированной атаки дронов (без оператора, "роем") можно проработать ответные меры недопущения подобных инцидентов. Враг всегда будет искать "слабые места" и невозможно со 100% вероятностью предотвратить все удары. Полагаю ответ будет - в оправдание его (чтобы "мировое сообщество" не сочло неправомерно разрушительным) можно сослаться на попытку укронацистов (с подачи МИ-6) нарушить паритет с США в носителях стратегических ядерных вооружений.
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5 час.
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