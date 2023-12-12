Зеленский заявил об увеличении численности Сухопутных войск Украины

Численность Сухопутных войск Украины с начала 2022 года выросла более чем в два раза. Президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что во входящих в состав Сухопутных войск подразделениях сейчас служат более 600 боевиков.
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