Жена экс-мэра Сочи заслушала приговор в московском суде

Её признали виновной в посредничестве во взятках, отмывании денег и подкупе свидетеля. По версии следствия, во время расследования Янина Копайгородская пыталась передать полмиллиона рублей одному из участников дела за ложные показания.
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