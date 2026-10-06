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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе не планирует получать нейтральный статус: «Декларацию о нейтральности заполнять не буду, причин не назову»

Первый заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Елена Вяльбе рассказала, что не планирует получать нейтральный статус.

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