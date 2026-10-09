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Королева Таиланда совершила первый самостоятельный полет на истребителе Gripen

Королева Таиланда совершила первый самостоятельный полет на истребителе Gripen

Королева Таиланда, четвертая жена короля Махи Вачиралонгкорна (Рамы X) Сутхида Вачиралонгкорн впервые совершила одиночный полет на шведском многоцелевом истребителе JAS 39C Gripen.

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