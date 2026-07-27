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Зеленский отчитался британцам: «Делаем ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ»

Зеленский отчитался британцам: «Делаем ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ»

Ударами по России Киев пытается заставить российское население выражать недовольство властью. Об этом в интервью британскому каналу Sky News завил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент .

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