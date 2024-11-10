Новый семейный минивэн от Nissan получит полный привод и гибридную силовую установку

Японский автогигант Nissan готовится к выходу нового поколения своего флагманского минивэна Elgrand, который, по предварительным данным, должен стать серьезным конкурентом непоколебимому лидеру – Toyota Alphard.
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