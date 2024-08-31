Новые изменения для россиян с 1 сентября 2024: что следует ожидать Юлия ЧелкановаВ современном мире, где цифровизация охватывает все сферы жизни, биометрические данные становятся важным инструментом для идентификации личности.
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