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Bloomberg: сенат США согласовал сокрушительные санкции Грэма против России

Сенаторы США достигли соглашения по проекту «сокрушительных» антироссийских санкций, одним из авторов которых был покойный сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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