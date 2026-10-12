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Аргументы и Факты

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Песков заявил, что Валиева справится с отзывом нейтрального статуса

Песков заявил, что Валиева справится с отзывом нейтрального статуса

Российская фигуристка Камила Валиева сможет преодолеть ситуацию с отзывом у неё нейтрального статуса Международным союзом конькобежцев (ISU), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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