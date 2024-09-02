Внимание! Обращение к Судьям Верховного суда! Боец СВО с позывным "Урал" уже напрямую обращается к тем, от кого, в том числе, зависит скорейший выход России из вакуума, неопределенности, отсутствия четкого ответа на вопрос: "Как победить?" Это решение [О признании Украины незаконно вышедшей из состава СССР] совместно с нацеливанием РВСН на Вашингтон, позволит на международном уровне остановить продвижение США и НАТО на нашу землю, сделать его незаконным, и позволит победить США политически через технологию "Карибского кризиса 2.