Маск выступил против пошлин Трампа

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск призвал создать зону свободной торговли США с Европейским союзом (ЕС) вопреки политике американского президента Дональда Трампа.
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