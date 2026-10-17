Вооруженное формирование хуситов «Ансарулла» при поддержке ополчения неумолимо разбивает наголову правительственные войска Йемена, на стороне которых воюют оплачиваемые Саудовской Аравией наемники.
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