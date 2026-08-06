Минздрав утвердил 12-дневный курс лечения внебольничной пневмонии

Минздрав России предложил новый стандарт лечения взрослых с внебольничной пневмонией: 12-дневный курс, осмотры пульмонологов и терапевтов, лабораторные и инструментальные исследования, а также перечень из 37 отечественных лекарств и специальная диета.
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