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  • КУАТ
    Этому тебя Сорос научил?Казахов прорвало ...
  • Sergiy Che
    Валер ну как можно быть ТАКИМ тупорылым как ты??!! Твой обосранный Нигматуллин это ПОТОМСТВЕННЫЙ (продвигавшийся папа...Академик Нигматул...
  • Sergiy Che
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Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине

Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине

США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву.

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