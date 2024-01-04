Белый дом заявил, что не видит готовности России к переговорам по Украине

США не видят готовности России к переговорам по Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву.
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