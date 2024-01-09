В Смоленске сотрудники таможни устроили праздник для воспитанников детского дома

По многолетней традиции таможенники приехали поздравить ребят подшефного негосударственного общеобразовательного учреждения «Православный детский дом», расположенного в областном центре, с Новым годом и Рождеством Христовым.
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