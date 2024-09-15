БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад вынуждает Россию давить на его болевые точки

Запад вынуждает Россию давить на его болевые точки

В Кремле заявили, что Запад, скорее всего, уже разрешил Киеву наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.

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