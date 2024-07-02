Виктор Аверкиев из Пряжинского района погиб в зоне спецоперации

Еще один боец не вернется живым в Святозеро Увы, пришла трагическая весть: погиб Виктор Аверкиев. Как рассказала его супруга, почти месяц назад он звонил, говорил, что его отправляют на передовую, и все может случиться… И вот пришла печальная новость: Виктор погиб.