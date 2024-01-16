Бойкот Киркорова в России внезапно продлили

РМ Раиса Мелькумова Всех участников этой вечеринки убрать ото всюду и забыть! Какая же мерзкая морда лица на фото…

Маргарита Аюкаева А на этих голых "звёзд" свет клином сошёлся и тех кто приезжает из агрессивных мест. Где все те молодые исполнители различных конкурсов. Почему им не дают дорогу на выступления? А Филька в зеркало смотрит на себя, когда выходит на сцену. Уё....ще.