Для Филиппа Киркорова наступили непростые времена. Из-за появления на «голой вечеринке» он лишился не только новогодних эфиров, но и солидного заработка в праздничные дни.
Бойкот Киркорова в России внезапно продлили
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Всех участников этой вечеринки убрать ото всюду и забыть! Какая же мерзкая морда лица на фото…
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5 час.
Маргарита Аюкаева
А на этих голых "звёзд" свет клином сошёлся и тех кто приезжает из агрессивных мест. Где все те молодые исполнители различных конкурсов. Почему им не дают дорогу на выступления? А Филька в зеркало смотрит на себя, когда выходит на сцену. Уё....ще.
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3 час.
Валентин Щербаков
О каких концертах этих великовозрастных и сексуально озабоченных звездюлек может идти речь, когда они до сих пор продолжают свою ЛГБТ политику, как будто так и должно быть до самой их смерти....
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1 час.
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