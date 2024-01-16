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Бойкот Киркорова в России внезапно продлили

Бойкот Киркорова в России внезапно продлили

Для Филиппа Киркорова наступили непростые времена. Из-за появления на «голой вечеринке» он лишился не только новогодних эфиров, но и солидного заработка в праздничные дни.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Всех участников этой вечеринки убрать ото всюду и забыть! Какая же мерзкая морда лица на фото…
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5 час.
Маргарита Аюкаева
А на этих голых &quot;звёзд&quot; свет клином сошёлся и тех кто приезжает из агрессивных мест. Где все те молодые исполнители различных конкурсов. Почему им не дают дорогу на выступления? А Филька в зеркало смотрит на себя, когда выходит на сцену. Уё....ще.
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3 час.
Валентин Щербаков
О каких концертах этих великовозрастных и сексуально озабоченных звездюлек может идти речь, когда они до сих пор продолжают свою ЛГБТ политику, как будто так и должно быть до самой их смерти....
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1 час.

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