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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области полицейские, общественники и педагоги провели акцию «Молодежь в курсе! Защита от интернет-обмана есть»

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» совместно с представителями общественного совета и педагогами Агротехнологического колледжа организовали для обучающихся информационную акцию «Молодежь в курсе! Защита от интернет-обмана есть».

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