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Не жизнь, а фалафель: этот тест научит разбираться в модной еде

Не жизнь, а фалафель: этот тест научит разбираться в модной еде

Маффинами, панкейками и смузи нынче никого не удивишь. С легкой руки хипстеров эти наименования стали привычными, а нишу модной еды заняли другие гастрономические изыски.

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