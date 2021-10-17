Не жизнь, а фалафель: этот тест научит разбираться в модной еде

Маффинами, панкейками и смузи нынче никого не удивишь. С легкой руки хипстеров эти наименования стали привычными, а нишу модной еды заняли другие гастрономические изыски.
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