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Постпред Крыма Мурадов: подконтрольные ВС РФ территории выйдут из состава Украины

Постпред Крыма Мурадов: подконтрольные ВС РФ территории выйдут из состава Украины

Украинские регионы, которые были взяты под контроль ВС РФ, войдут в состав Российской Федерации. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

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