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После выхода новейших видеокарт GeForce RTX 40 (Ada Lovelace) модели GeForce RTX 30 (Ampere) могут остаться в продаже

После выхода новейших видеокарт GeForce RTX 40 (Ada Lovelace) модели GeForce RTX 30 (Ampere) могут остаться в продаже

Премьера новейших видеокарт Nvidia GeForce RTX 40 (Ada Lovelace) ожидается в сентябре, однако сначала это будут топовые и, очевидно, самые дорогие модели.

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