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Царьград

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Ложь и её последствия: Почему стал возможен прорыв ВСУ вглубь Курской области?

Ложь и её последствия: Почему стал возможен прорыв ВСУ вглубь Курской области?

6 февраля украинская армия в Курской области смогла продвинуться на глубину до 5 км. ВСУ удалось выполнить программу-минимум, увеличив буферную зону от Суджи в сторону Белой.

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