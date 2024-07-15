«Известия»: мошенники научились выдавать себя за сотрудников энергокомпаний

В России зафиксировали новую волну телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники выдают себя за сотрудников «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыта» и под разными предлогами выманивают коды для доступа к «Госуслугам», чтобы взять кредит за счет жертвы.
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