«Известия»: мошенники научились выдавать себя за сотрудников энергокомпаний

В России зафиксировали новую волну телефонного мошенничества. Теперь злоумышленники выдают себя за сотрудников «Мосэнерго» или «Мосэнергосбыта» и под разными предлогами выманивают коды для доступа к «Госуслугам», чтобы взять кредит за счет жертвы.