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Царьград

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Егор Дёмин помог команде BYU одолеть «Аризона Уайлдкэтс» в драме 96:95

Егор Дёмин помог команде BYU одолеть «Аризона Уайлдкэтс» в драме 96:95

Команда Университета Бригама Янга (BYU) одержала победу над «Аризона Уайлдкэтс» в напряжённом матче NCAA со счётом 96:95.

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