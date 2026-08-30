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Дмитрий Чернышенко «Урам» экстрим-паркында булды

Дмитрий Чернышенко «Урам» экстрим-паркында булды

Россия Федерациясе Хөкүмәте Рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко «Урам» экстрим-паркында булды. Парк директоры Мария Крюкова Чернышенко өчен экскурсия үткәрде.

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