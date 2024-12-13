Врача в Якутии судили за гибель пациента во время МРТ

Суд Якутии вынес обвинительный приговор врачу-неврологу, чьи действия привели к гибели пациента. Следствие установило, что специалист проявила халатность при сборе медицинского анамнеза, что стало фатальной ошибкой, сообщили в СУ СКР по Якутии.