Врача в Якутии судили за гибель пациента во время МРТ

Суд Якутии вынес обвинительный приговор врачу-неврологу, чьи действия привели к гибели пациента. Следствие установило, что специалист проявила халатность при сборе медицинского анамнеза, что стало фатальной ошибкой, сообщили в СУ СКР по Якутии.
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