Пассажирский катамаран «Форд Петр I» впервые вышел на рейс Петербург – Кронштадт

В водном пространстве Петербурга начало курсировать еще одно пассажирское судно. Скоростной катамаран «Форд Петр I» уже сплавал в первый рейс до Кронштадта.
Популярные статьи
- Мигранты тоже должны служить: юристы одобрили рейд полиции, выявивший более сотни новых кандидатов в армию
- В России начали «раскулачивать» миллиардеров: прокуратура требует национализировать акции «Сибэко» Мельниченко
- Мать оказавшейся на карнизе девятого этажа девочки в Каспийске в это время находилась в ночном клубе
Свежие комментарии