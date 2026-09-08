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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Валиевой на дисквалификацию по допинговому делу

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Валиевой на дисквалификацию по допинговому делу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии о ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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