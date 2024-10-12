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Калужские новости

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Из-за восстановления храма в Калуге перекроют часть одной из центральных улиц

Из-за восстановления храма в Калуге перекроют часть одной из центральных улиц

Из-за восстановительных работ в храме Богоявления Господня в Калуге 13 октября с 12:00 до 17:00 перекроют движение по одной из полос возле дома №28 по улице КутузоваИз-за восстановительных работ в храме Богоявления Господня в Калуге 13 октября с 12:00 до 17:00 перекроют движение по одной из полос возле дома №28 по улице Кутузова.

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