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Царьград

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Александр Сытник 12 сентября: запреты, традиции и приметы дня

Александр Сытник 12 сентября: запреты, традиции и приметы дня

Православные верующие 12 сентября вспоминают двух святых — благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского, который основал монастырь на реке Свирь.

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