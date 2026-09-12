Александр Сытник 12 сентября: запреты, традиции и приметы дня

Православные верующие 12 сентября вспоминают двух святых — благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского, который основал монастырь на реке Свирь.
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