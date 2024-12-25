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Родители пойдут вслед за детьми: В России приняли новый закон для мигрантов

Родители пойдут вслед за детьми: В России приняли новый закон для мигрантов

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Комментарии
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Н
Наталья
Зачем ждать пяти правонарушений? Высылать необходимо даже за единственное!
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1 час.
Evgenija Palette
!!!!!!!!
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1 час.
Fvolodya55 Федоров
У нас странные законы. Кого этот подросток подрезал необходимо собрать все суммы на лечение и предЪявить отцу. Отец в это время должен сидеть не в тюрьме, а в самом настоящем зиндане и гнить, пока его не выкупят соплеменники, суммы должны быть соизмеримы со штрафом, затрат на лечение, затрат на следствие и депортацию. С дикарями надо жить по их законам. Армяне по сути еще хуже чем узбеки.
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34 мин.

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