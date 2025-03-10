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Царьград

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ЕС Решает Самостоятельно: США Не Обсуждают Снят

ЕС Решает Самостоятельно: США Не Обсуждают Снят

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о снятии санкций с России остается на усмотрение ЕС. В общении с журналистами по пути в Саудовскую Аравию он подчеркнул, что решение о смягчении мер должны принимать сами европейцы.

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