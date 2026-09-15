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Аргументы и Факты

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НАТО в отчаянии: Киев взвыл от ударов, армия РФ ломает ход СВО

НАТО в отчаянии: Киев взвыл от ударов, армия РФ ломает ход СВО

Удары по целям в Киеве и Киевской области привели к критической ситуации в украинской столице. Запад не может оказать помощь из-за опустевших складов, на восполнение которых может потребоваться слишком много времени, которого у Киева попросту нет.

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