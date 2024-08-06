В Петербурге проведут уникальную операцию по удалению сосудистой опухоли сетчатки глаза

Этим займутся микрохирурги Центра Федорова В Международный день офтальмологии в Северной столице микрохирурги Центра Федорова проведут операцию по удалению сосудистой опухоли сетчатки глаза у пациентки с редким наследственным заболеванием.
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