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Двое детей получили ожоги, пока искали игрушки на мусорном полигоне под Красноярском

Двое детей получили ожоги, пока искали игрушки на мусорном полигоне под Красноярском

Девятилетий мальчик и его 12-летняя подруга попали в больницу с ожогами после прогулки на мусорном полигоне в Красноярском крае.

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