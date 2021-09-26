Зеленский эмоционально отреагировал на победу боксера Усика над Джошуа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram эмоционально поздравил соотечественника Александра Усика, который одержал победу в боксерском поединке в тяжелом весе над британцем Энтони Джошуа, завоевав титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram эмоционально поздравил соотечественника Александра Усика, который одержал победу в боксерском поединке в тяжелом весе над британцем Энтони Джошуа, завоевав титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.
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