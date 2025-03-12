ЕК сообщила о подготовке ответных мер на пошлины США

Еврокомиссия сообщила о подготовке соразмерных ответных мер на пошлины США.В опубликованном заявлении ЕК говорится, что в ответ на новые тарифы США, касающиеся экспорта ЕС на сумму более 18 млрд евро, ЕК выдвигает пакет новых контрмер в отношении американского экспорта.