В Зеленом театре столицы открылся летний сезон

Мэрия Кишинева открыла летний сезон 2024 года в Зеленом театре запоминающимся и эмоциональным концертом памяти Иона Алдя-Теодоровича под названием Mi-a fost dorul, dor pribeag с участием Кристофора Алдя-Теодоровича, Симоны и Национального камерного оркестра.