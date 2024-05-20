В Зеленом театре столицы открылся летний сезон

Мэрия Кишинева открыла летний сезон 2024 года в Зеленом театре запоминающимся и эмоциональным концертом памяти Иона Алдя-Теодоровича под названием Mi-a fost dorul, dor pribeag с участием Кристофора Алдя-Теодоровича, Симоны и Национального камерного оркестра.
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