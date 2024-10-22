Израильтяне так переживают, что даже кушать не могут. Потому, что давили живых людей бульдозерами

Израильские солдаты признаются, что переезжали бульдозерами сотни палестинцев (они называют их террористами) в Газе, некоторые из них при этом были живы - CNNCNN спрятало эту историю в середину статьи, акцентируя на сочувствии этим солдатам за психотравму, которую они получили во время своих действий: "Закен говорит, что больше не может есть мясо, так как оно напоминает ему о жутких сценах, которые он наблюдал с бульдозера в Газе, и с трудом засыпает по ночам, когда в его голове раздаются звуки взрывов.