Сразу два лазурных автобуса попали в ДТП в Красном Селе

Аварии произошли на пересечении улиц Красногородская и Нарвская, а также на Гатчинском шоссе. Две аварии с лазурными автобусами произошли 4 февраля с промежутком в несколько часов в Красном Селе.
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