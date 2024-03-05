РЖД встречают по одёжке. Холдинг выпустил каталог модной одежды и аксессуаров для своих сотрудников всех уровней и профессий

«Брюки превращаются, превращаются брюки…» — говорилось в великой советской комедии. В России 2024 года они превращаются не в шорты, а… в брендированную, стильную и модную одежду сотрудников «Российских железных дорог»! Холдинг уже скомпоновал целый каталог модного «мерча» из самых разных вещей, начиная от футболок и комбинезонов и заканчивая рюкзаками и визитницами.