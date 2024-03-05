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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

РЖД встречают по одёжке. Холдинг выпустил каталог модной одежды и аксессуаров для своих сотрудников всех уровней и профессий

РЖД встречают по одёжке. Холдинг выпустил каталог модной одежды и аксессуаров для своих сотрудников всех уровней и профессий

«Брюки превращаются, превращаются брюки…» — говорилось в великой советской комедии. В России 2024 года они превращаются не в шорты, а… в брендированную, стильную и модную одежду сотрудников «Российских железных дорог»! Холдинг уже скомпоновал целый каталог модного «мерча» из самых разных вещей, начиная от футболок и комбинезонов и заканчивая рюкзаками и визитницами.

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