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Татар-информ

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Фарид Абдулганиев объяснил решение баллотироваться в депутаты Госсовета

Фарид Абдулганиев объяснил решение баллотироваться в депутаты Госсовета

Уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев, подавший сегодня документы на довыборы в Государственный совет РТ, в беседе с «Татар-информом» назвал такой вариант продолжения своей карьеры логичным переходом, который позволит ему принести еще больше пользы республике.

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