Фарид Абдулганиев объяснил решение баллотироваться в депутаты Госсовета

Уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев, подавший сегодня документы на довыборы в Государственный совет РТ, в беседе с «Татар-информом» назвал такой вариант продолжения своей карьеры логичным переходом, который позволит ему принести еще больше пользы республике.